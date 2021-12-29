ЕСПЧ: исполнение решения о ликвидации «Мемориала» должно быть приостановлено, пока в Страсбурге не рассмотрят жалобу на закон об «иноагентах»

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Исполнение решений о ликвидации и должно быть приостановлено. С таким требованием к властям РФ выступил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает «Интерфакс».

Свое требование суд объяснил тем, что сейчас в Страсбурге рассматривается жалоба 11 НКО, в число которых входит "Мемориал", на закон об «иностранных агентах», поданная еще в 2013 году.

ЕСПЧ напомнил, что в соответствии с правилами суда, исполнение решений о ликвидации организаций-истцов должно быть отложено до завершения разбирательства.

Решение о ликвидации «Международного Мемориала» было вынесено 28 декабря, правозащитного центра "Мемориал" — 29 декабря. Прокуратура, инициировавшая ликвидацию, объясняла свое решение тем, что организации неоднократно нарушали законодательство об «иностранных агентах».

В соответствии с российским законодательством, до вступления решения в законную силу у сторон есть право обжаловать его в течение 30 дней. Представители «Мемориала» уже заявили о таком намерении.

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