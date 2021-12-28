«Коммерсант» по требованию РКН удалил заметку об активах семьи вице-премьера Хуснуллина, написанную по расследованию проекта Ходорковского

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Издательский дом «Коммерсантъ» по требованию Роскомнадзора (РКН) удалил новость об активах семьи вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, опубликованную на региональной странице «Волга-Урал».

Речь идет о заметке от 4 марта 2020 года под названием «У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей». Сейчас на странице новости сообщается, что «информация удалена по требованию Роскомнадзора».

Ведомство объяснило свое требование наличием в заметке «информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации». Роскомнадзор сослался на требование Генпрокуратуры РФ от 3 августа 2021 года № 31.27.2020/Ид8999-21 «О принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона».

При этом ведомство не уточнило название организации, с которой связаны претензии. Редакция предполагает, что речь идет об издании , которое Роскомнадзор считает связанным с признанной в 2017 году «нежелательной организацией» Open Russia Civic Movement, а также о .

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За последние две недели Роскомнадзор отправил в СМИ, включая «Медузу», , The Bell и Znak.com, десятки уведомлений с требованием об удалении материалов, написанных по расследованиям « », а также изданий, связанных с Михаилом Ходорковским — «Открытых медиа» и « ».

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