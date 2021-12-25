Роскомнадзор потребовал от Znak.com, «Дождя» и магаданского издания «Весьма» удалить материалы, написанные по расследованиям проектов Ходорковского

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Телеканал , Znak.com и магаданское издание «Весьма» получили от Роскомнадзора требование удалить материалы, написанные по расследованиям проектов, связанных с Михаилом Ходорковским.

Так "Дождь"получил письмо, в котором говорится, что по требованию Генпрокуратуры ограничивается доступ к материалу о продаже ведущей «России 1» Наилей Аскер-заде участка на Рублевке стоимостью 2,8 миллиарда рублей. Эта новость была написана на основе публикации интернет-издания « », в ней также упоминался « ».

Телеканал сообщает, что претензии связаны именно с «Открытыми медиа». Требования об удалении материалов, ссылающихся на «Проект», в том числе о сделках с имуществом Наили Аскер-заде, многие СМИ, в том числе «Медуза», получили 18 декабря.

От Znak.com Роскомнадзор потребовал удалить материалы, написанные на основе расследований другого проекта Ходорковского — « ». Речь идет о заметках от января 2020 года о полетах главы СК Александра Бастрыкина в Финляндию на самолетах авиаотряда «Россия» и о бизнесе сооснователя Русского Афонского общества Константина Голощапова, которого СМИ называли «массажистом Путина».

От магаданского сайта «Весьма», сообщили "Дождю" в редакции издания, Роскомнадзор потребовал удалить публикацию о недвижимости семьи Алины Кабаевой, которая была написана по «Открытым медиа».

Во всех случаях в требованиях Роскомнадзора говорится, что речь идет о распространении информации организации, объявленной нежелательной в России.

18 декабря «Медуза», «Дождь», The Bell, Znak.com и The Villagе получили от Роскомнадзора требования удалить в общей сложности более 60 публикаций по расследованиям «Проекта».

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