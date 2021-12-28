Губернатор Пензенской области выплатил вице-губернатору премию за отказ от взятки

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко премировал вице-губернатора Сергея Федотова, который отказался от взятки в три миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

Федотова премировали в соответствии с законом о денежном содержании государственных служащих Пензенской области, отметили в пресс-службе.

Размер премии составил 47,2 тысячи рублей. Вице-губернатор перевел деньги в благотворительную организацию «Русфонд».

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В декабре управление Следственного комитета по Пензенской области сообщило, что сотрудница администрации Каменского района пыталась дать взятку Федотову, чтобы он способствовал ее победе на конкурсе на должность главы районной администрации. Вице-губернатор от денег отказался.

Мельниченко поблагодарил Федотова «за принципиальную позицию» и пообещал выплатить ему премию. «Ушли те времена, когда можно было покупать в Пензенской области должности за деньги, теперь у нас на должности назначаются по принципу профессионализма, готовности выполнять задачи», — заявил губернатор.

Сергей Федотов стал вице-губернатором — главой аппарата губернатора и правительства Пензенской области в октябре 2021 года.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко был назначен на эту должность в марте 2021-го. Его предшественник Иван Белозерцев стал фигурантом дела о взятках и был уволен «в связи с утратой доверия».

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