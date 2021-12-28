Генпрокуратура заявила, что «Мемориал» «создает лживый образ СССР как террористического государства»

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Представитель Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров заявил, что «обеляет и реабилитирует» нацистских преступников. Прокурор сказал об этом на заседании Верховного суда России, который рассматривает иск Генпрокуратуры о ликвидации этой организации, сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

«Очевидно, что „Мемориал“, спекулируя на теме политических репрессий XX века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан», — сказал Жафяров в ходе прений сторон.

Реабилитацией жертв репрессий, по мнению Жафярова, занимаются не в "Мемориале", а в военной прокуратуре и МВД. По его словам, с 1991 года прокуратура реабилитировала 500 тысяч жертв политических репрессий, МВД — еще три миллиона человек. При этом, сказал прокурор, за последние два года "Мемориал" ни разу не обращался с просьбой о признании кого-либо жертвой репрессий.

Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за попытками реабилитации изменников родины и нацистских пособников… Наверное, потому что за это кто-то платит. И вот эта подлинная причина того яростного неприятия, с которым открещивается «Мемориал» от статуса «иностранного агента».

Исполнительный директор «Международного Мемориала» Елена Жемкова, в свою очередь, сказала в ходе прений сторон, что российское государство считает важным увековечить память жертв репрессий и ценит работу «Мемориала», представители которого входят в правительственные комиссии. Она подчеркнула, что в этой огромной работе возможны ошибки, но организация всегда на это реагирует и исправляет ошибки.

«Работа „Международного Мемориала“ — это 33 года. Это 33 года длинного, черного тяжелого труда многих людей. И мы продолжаем работать для наших людей, для нашей страны», — сказала Жемкова. Она попросила суд отклонить иск Генпрокуратуры.

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В ноябре Генпрокуратура обратилась в суд с иском о ликвидации «Международного Мемориала», а московская прокуратура — с иском о ликвидации . В прокуратуре заявили, что организации нарушают закон об «иностранных агентах» и не указывают соответствующую маркировку.

В поддержку «Мемориала» выступили десятки российских и международных организаций, политиков, деятелей науки и культуры. Среди них — лауреаты Нобелевской премии мира, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и первый президент СССР Михаил Горбачев.

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