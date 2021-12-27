Замглавы Минобороны: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией
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НАТО готовится масштабному вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств в Москве, передает ТАСС.
«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», — сказал Фомин.
Он подчеркнул, что в документах НАТО последних лет (например, в военной стратегии альянса 2019 года) Россия «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».
При этом, добавил Фомин, продолжает действовать Римская декларация 2002 года, которая подразумевает, что НАТО и Россия не рассматривают друг друга как противников.
Заместитель министра обороны заявил о «прямых провокациях» НАТО у границ России. В частности, по его словам, в 2021 году корабли стран альянса 30 раз заходили в акваторию Черного моря (в 2020-м было 23 таких захода), а их суммарная продолжительность пребывания там превысила 400 суток (в 2020-м — 359).
Также Фомин отметил, что НАТО ежегодно проводит около 30 крупных учений, на которых отрабатывается ведение войны против России, и отказывается вести с Москвой диалог на равных.
Осенью 2021 года в западных СМИ появились сообщения о концентрации российских войск возле украинской границы и о планах России напасть на Украину.
Президенты России Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры, после которых Россия выдвинула НАТО условия по гарантиям безопасности. Одно из них — Украина не должна войти в альянс.
Планируется, что в январе пройдет заседание Совета Россия — НАТО, на котором будут обсуждаться требования Москвы.