Рамзан Кадыров заявил, что сотрудников СМИ, объявленных «иноагентами», «нужно сажать пожизненно» или «выгонять» из России

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что представители средств массовой информации, объявленных «иностранными агентами», должны нести уголовную ответственность. Об этом он сказал в ходе своей пятой большой пресс-конференции, прошедшей 26 декабря.

«Если мое мнение хотите знать, этих продажных „иностранных агентов“ нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары», — цитирует РИА Новости ответ Кадырова на вопрос, какую ответственность должны нести представители изданий, объявленных «иноагентами».

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В ходе пресс-конференции Кадыров также прокомментировал сообщения о том, что в Чечне массово похищают родственников людей, критикующих власти республики. «Эти слухи распускают европейские блогеры, которые откровенно поддерживают терроризм, — сказал Кадыров. — Некоторые даже писали, что за уходящий год у нас без вести пропало порядка пяти тысяч человек».

Среди прочего глава Чечни затронул и тему Украины. Он заявил, что, если президент Украины Владимир Зеленский и его команда «будут так вести себя, то Украину давно должны присоединить к нашей стране». Кадыров подчеркнул, что это его личное мнение.

8 декабря сотрудники проекта передали в Госдуму петицию с требованием отменить законодательство об «иностранных агентах», которую подписали 260 тысяч человек, а также более 200 СМИ, НКО, просветительских и благотворительных организаций, в том числе «Медуза».

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