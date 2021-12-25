Суп для подопечных московской «Ночлежки» будет готовить рекомендованный «Мишлен» ресторан

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Горячий суп для московского филиала фонда помощи бездомным «Ночлежка» раз в неделю будет готовить ресторан Wine and Crab, рекомендованный гидом «Мишлен».

Сотрудничество с Wine and Crab, написала в фейсбуке директор московского филиала «Ночлежки» Дарья Байбакова, началось 24 декабря.

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Wine and Crab, расположенный на Никольской улице, в октябре вошел в первый список московских ресторанов, рекомендованных гидом «Мишлен». Всего в списке 69 ресторанов, которые составители гида рекомендуют к посещению.

В 2020 году московский филиал петербургского фонда помощи бездомным «Ночлежка» столкнулся с трудностями при открытии первого в городе приюта. Помещение нашли в Беговом районе, однако некоторые жители и представители муниципальных властей выступали против приюта, конфликт в итоге удалось уладить.

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