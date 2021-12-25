Глава Минздрава России сообщил о случаях заражения омикроном внутри страны

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса омикрон внутри страны.

Заявление министра, которое цитирует ТАСС, это первый случай, когда власти сообщили, что новый штамм коронавируса обнаружен не только у приехавших в Россию из других стран.

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22 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 заявила, что в России выявили 41 случай заражения вариантом коронавируса омикрон. Шла ли речь о «завозных» случаях или заражения происходили внутри страны, она не уточнила.

В тот же день главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов сообщил, что только в Московской области в больницах находятся более 30 пациентов с омикроном. Более свежих данных о зараженных омикроном в России на момент написания новости не было.

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