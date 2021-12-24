В России отменен оправдательный приговор первому обвиненному по статье о ворах в законе

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Пятый апелляционный суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор Николаю Кузьмичеву, который считается первым обвиненным в России по статье о ворах в законе, сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда. Дело будет возвращено на рассмотрение в Томский областной суд.

Статья 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в Уголовном кодексе России в апреле 2019 года. Дополнить УК так называемой статьей о ворах в законе предложил президент Владимир Путин.

Николай Кузьмичев (Коля Томский) был арестован в мае 2019 года став первым, кому предъявили обвинения по этой статье, предусматривающей до 15 лет лишения свободы. Дело Кузьмичева рассматривала коллегия присяжных, которая сочла его невиновным. В августе 2021 года на основании вердикта присяжных суд вынес оправдательный приговор.

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Пока дело Кузьмичева рассматривалось в Томске, в Липецке судили вора в законе Тенгиза Гигиберию (Тенго Потийского). Гигиберию задержали позже, чем Кузьмичева, но до суда его дело дошло раньше. Приговор Гигиберии — первый по статье о ворах в законе — вынесли в июне. Дело Гигиберии рассматривали присяжные, которые сочли, что он не виновен. Оправдательный приговор Гигиберии был вынесен в июне и отменен в августе.

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