В России отменили первый оправдательный приговор по статье о ворах в законе
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Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил приговор Липецкого областного суда, который оправдал уроженца Грузии, вора в законе Тенгиза Гигиберию (Тенго Потийского) по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Как сообщает «Интерфакс», апелляционная инстанция удовлетворила жалобу прокурора на приговор и направила дело на новое рассмотрение.
Липецкий областной суд 4 июня оправдал Тенгиза Гигиберию, после чего его освободили из-под стражи в зале суда. Тогда судья посчитал недоказанной версию обвинения, что Гигиберия совершал какие-либо действия, обусловленные статусом вора в законе, который он получил в 1996 году.
Государственный обвинитель настаивал, что Гигиберия в колонии «возглавлял вертикаль, нижестоящие звенья которой выполняли его поручения и передавали ему деньги на регулярной основе», пишет РИА Новости. Защита настаивала, что обвинение не доказало существование преступной иерархии в Липецкой области, которую мог бы возглавлять Гигиберия.
Тенгиз Гигиберия стал первым человеком, оправданным по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. При этом первым человеком, задержанным по этой статье, стал криминальный авторитет Николай Кузьмичев (Коля Томский), которого суд также оправдал на основании вердикта присяжных.
Статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в Уголовном кодексе России в 2019 году по инициативе президента Владимира Путина. В СМИ принятые поправки называли законом о ворах в законе.