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Суд присяжных оправдал криминального авторитета Колю Томского. В 2019 году он стал первым человеком, задержанным по новой статье о ворах в законе

Источник: Znak.com

Томский областной суд вынес оправдательный приговор Николаю Кузьмичеву (Коле Томскому), которого судили по уголовной статье о «занятии высшего положения в преступной иерархии» (210.1 УК РФ). 

Дело Кузьмичева рассматривали присяжные. Шестеро из них сочли его виновным, шестеро — невиновным, поэтому итоговый вердикт был оправдательным. Кузьмичева освободили в зале суда. 

Статья о «занятии высшего положения в преступной иерархии» появилась в УК в 2019 году. Она предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет на основании наличия у человека статуса «вора в законе», даже если нет доказательств совершения им других преступлений. Кузьмичев стал первым задержанным в России по этой статье.

По данным «Интерфакса», Кузьмичев получил статус «вора в законе» в 2013 году. Сам он в ходе процесса отрицал наличие у себя этого статуса.

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