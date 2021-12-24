РБК: операторы отключили 2,5 миллиона корпоративных номеров из-за поправок о борьбе с «серыми» сим-картами

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За декабрь 2021 года операторы отключили от оказания услуг 2,5 миллиона корпоративных сим-карт, сообщили источники РБК в нескольких крупных компаниях связи.

Сим-карты отключают согласно поправкам к закону «О связи», принятым год назад. Они обязали корпоративных клиентов мобильных операторов внести сведения о пользователях сим-карт в систему сайта «Госуслуги» до декабря 2021 года (позднее сообщалось, что срок регистрации планируют продлить до марта 2022 года). Целью поправок была заявлена борьба с «серыми» сим-картами.

Источник РБК в одном из операторов сообщил, что пока блокируют в первую очередь «молчащие» номера. «Но активным абонентам надо поторопиться зарегистрировать свои номера, рано или поздно и до них дойдут блокировки», — предупредил он. Еще два источника рассказали, что больше всего отключенных корпоративных сим-карт пришлось на «Вымпелком».

Официально операторы отказались от комментариев.

В середине ноября министерство цифрового развития, которое курирует исполнение поправок к закону «О связи», сообщило, что на «Госуслугах» уже зарегистрировали более 13 миллионов корпоративных сим-карт.

Тогда же «Коммерсант» сообщил, что после 1 декабря операторы могут отключить половину (16 миллионов) корпоративных мобильных номеров из-за отсутствия регистрации на «Госуслугах».

После принятия поправок в закон «О связи» Роскомнадзор получил возможность запрашивать биллинг, геолокацию и другие сведения о клиентах корпоративных тарифов. Операторы назвали это нарушением тайны связи. Позднее министерство цифрового развития решило смягчить требования к объему данных, предназначенных для передачи Роскомнадзору.

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