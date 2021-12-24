РБК: операторы отключили 2,5 миллиона корпоративных номеров из-за поправок о борьбе с «серыми» сим-картами
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За декабрь 2021 года операторы отключили от оказания услуг 2,5 миллиона корпоративных сим-карт, сообщили источники РБК в нескольких крупных компаниях связи.
Сим-карты отключают согласно поправкам к закону «О связи», принятым год назад. Они обязали корпоративных клиентов мобильных операторов внести сведения о пользователях сим-карт в систему сайта «Госуслуги» до декабря 2021 года (позднее сообщалось, что срок регистрации планируют продлить до марта 2022 года). Целью поправок была заявлена борьба с «серыми» сим-картами.
Источник РБК в одном из операторов сообщил, что пока блокируют в первую очередь «молчащие» номера. «Но активным абонентам надо поторопиться зарегистрировать свои номера, рано или поздно и до них дойдут блокировки», — предупредил он. Еще два источника рассказали, что больше всего отключенных корпоративных сим-карт пришлось на «Вымпелком».
Официально операторы отказались от комментариев.
По итогам третьего квартала у МТС в России были 79,7 миллиона абонентов, у «Мегафона» — 74,2 миллиона, у «Вымпелкома» — 50,6 миллиона. «Т2 РТК Холдинг» не раскрывает этот показатель. По итогам 2020 года всего в России насчитывались 252,2 миллиона абонентов сотовой связи, по данным AC&M Consulting (последняя доступная статистика).
В середине ноября министерство цифрового развития, которое курирует исполнение поправок к закону «О связи», сообщило, что на «Госуслугах» уже зарегистрировали более 13 миллионов корпоративных сим-карт.
Тогда же «Коммерсант» сообщил, что после 1 декабря операторы могут отключить половину (16 миллионов) корпоративных мобильных номеров из-за отсутствия регистрации на «Госуслугах».
После принятия поправок в закон «О связи» Роскомнадзор получил возможность запрашивать биллинг, геолокацию и другие сведения о клиентах корпоративных тарифов. Операторы назвали это нарушением тайны связи. Позднее министерство цифрового развития решило смягчить требования к объему данных, предназначенных для передачи Роскомнадзору.