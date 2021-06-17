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Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому операторы сотовой связи обязаны передавать Роскомнадзору данные абонентов и пользователей, подключенных к корпоративным тарифам. Раньше такое право имели только правоохранительные органы.

Операторы будут предоставлять Роскомнадзору сведения об абонентах, об оборудовании, которое они используют, о местоположении базовой станции, а также «о фактах передачи и получения голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений, сведения об объеме переданной и полученной информации, датах и времени их передачи и получения» , сказано в тексте закона. О передаче содержания самих разговоров и сообщений речи не идет.

В законе также прописали норму, запрещающую подмену номеров, то есть, когда звонящий абонент маскирует номер под другого абонента. После утверждения закона операторы будут должны передавать номер телефона в неизменном виде.

Первоначально в тексте документа говорилось только о бесплатном доступе к российским , но ко второму чтению законопроекта в Госдуме, как пишет РБК, в него добавили нормы, обязывающие операторов передавать Роскомнадзору перечисленные выше сведения.

Предложенные поправки внесли в последний момент, сказали РБК сразу несколько участников рынка: версию проекта ко второму чтению опубликовали в 20:30 15 июня, а приняли — на следующий день. Новая версия законопроекта выросла с двух страниц до 17. На сайте Госдумы в сообщении о принятом законе поправки о передаче данных абонентов не упоминаются.

Источник РБК в одном из операторов связи сказал, что «по большинству проектов нормы либо не обсуждались, либо не были поддержаны отраслью при обсуждении». Другой собеседник издания на рынке сказал, что позицию операторов частично учли только в теме доступного интернета для граждан: «Например, что это должны быть государственные и региональные ресурсы, а не коммерческие организации».

В марте министерство цифрового развития предлагало дать Роскомнадзору доступ к паспортным данным абонентов, а также данным обо всех звонках, голосовых, текстовых и мультимедийных сообщениях. В ведомстве объясняли, что это необходимо, чтобы бороться с так называемыми серыми сим-картами.

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Александр Бакланов