Министерство цифрового развития передумало давать Роскомнадзору доступ к биллингу и геолокации мобильных абонентов

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Министерство цифрового развития снова изменило правила передачи данных мобильных абонентов Роскомнадзору в рамках поправок о борьбе с серыми сим-картами. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на обновленный проект постановления, которое разработало министерство.

В предыдущей версии документа говорилось, что операторы должны передавать Роскомнадзору и геолокацию абонентов, но по решению суда. Новый вариант документа предусматривает передачу лишь сведений об оказании услуг абонентам и периоде их предоставления, но без решения суда.

Также из перечня передаваемых сведений убрали информацию о местоположении базовых станций, через которые абонент получает услуги связи.

Источники «Коммерсанта» выразили мнение, что даже обновленный проект постановления дает Роскомнадзору завышенные полномочия. Список сведений, который операторы должны предоставлять ведомству, они считают избыточным.

В свою очередь директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова обратила внимание на то, что Роскомнадзор все еще хочет получать сведения об объеме трафика абонентов мобильной связи.

«Для реализации целей закона эти сведения не будут полезны, при этом передача подобной информации должна осуществляться только по решению суда, поскольку относится к тайне связи», — сказала она.

В декабре 2020 года в России приняли поправки к закону «О связи», целью которых было заявлено регулирование рынка серых сим-карт. Поправки обязали всех корпоративных клиентов мобильных операторов внести сведения о конечных пользователях сим-карт в систему сайта «Госуслуги». Срок регистрации должен был истечь в декабре 2021 года, но его продлили до марта 2022 года.

После принятия поправок Роскомнадзор получил возможность запрашивать биллинг, геолокацию и другие сведения о клиентах корпоративных тарифов. Операторы назвали это нарушением тайны связи. Аналитики заявили, что передача такого объема данных может стоить операторам до 0,4% годовой выручки, а Роскомнадзор станет получать больше информации, чем спецслужбы.

Позднее министерство цифрового развития смягчило требования к передаче данных. Ведомство заявило «Коммерсанту», что работа над этими требованиями еще продолжается.

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