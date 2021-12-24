Еще две женщины заявили о домогательствах со стороны Криса Нота. По словам одной из них, актер угрожал ее карьере, если она об этом расскажет

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Еще две женщины обвинили в домогательствах актера Криса Нота, наиболее известного по ролям в сериалах «Секс в большом городе» и «Закон и порядок».

Хизер Кристин, которая на протяжении четырех сезонов была дублершей актрисы Кристин Дэвис, игравшей одну из главных ролей в «Сексе в большом городе», обновила свое эссе о съемках в сериале, написанное для издания The Independent в феврале 2021 года.

Изначально Кристин написала про «актера альфа-самца», но не назвала его имени. Сейчас она раскрыла, что это был Крис Нот. По ее словам, однажды он провел рукой по ее спине и ягодицам, а в другой раз указал на другую дублершу и сказал: «Я хочу, чтобы ее связали, заткнули ей и рот и отнесли в мой трейлер». Кристин назвала поведение Нота на съемках «токсичным».

Кроме того, с обвинениями против Нота выступила кантри-певица Лиза Джентиле. Она рассказала, что в 2002 году актер напросился к ней в квартиру, где неожиданно для нее стал целовать ее и трогать ее грудь. По словам Джентиле, она пыталась убрать его руки, но он не давал этого сделать. В конце концов она сумела его оттолкнуть и сказала: «Нет, я не хочу этого».

Певица утверждает, что Нот разозлился и оскорбил ее, а на следующий день позвонил на домашний телефон (Джентиле делила квартиру с соседкой) и пригрозил разрушить ее карьеру, если она кому-нибудь расскажет о случившемся. «Сейчас я решила высказаться, чтобы поддержать остальных четырех женщин, которые храбро выступили до меня», — сказала певица.

В начале декабря вышел сериал «И просто так…» — продолжение «Секса в большом городе», где Крис Нот сыграл мужа главной героини.

Вскоре после этого издание The Hollywood Reporter опубликовало рассказы двух женщин, обвинивших Нота в принуждении к сексу в 2004 и 2015 годах. Вскоре еще одна женщина рассказала The Daily Beast похожую историю, по ее словам, произошедшую в 2010 году. Нот отрицал все обвинения. По словам актера, его встречи с женщинами происходили по обоюдному согласию.

Против Нота также выступила актриса Зои Листер-Джонс, игравшая в сериале «Закон и порядок». По ее словам, однажды актер понюхал ее шею и сказал ей, что она «приятно пахнет». Кроме того, издание Page Six со ссылкой на судебные документы написало, что в 1995 году тогдашняя девушка Нота, модель Беверли Джонсон обвинила его в избиении и угрозе убийством.

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