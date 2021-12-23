Путин: Зеленский не отвечает на запрос людей о мире, он попал под влияние «нациков»

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Президент Украины Владимир Зеленский не отвечает на запрос людей о мире, он попал под влияние «радикальных элементов». Об этом на пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о российско-украинском конфликте.

Путин обвинил руководство Украины в отказе выполнять Минские соглашения, принятые для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, и в отказе вести переговоры с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Теперь они с ними отказываются разговаривать, объявляют их террористами. Объясните, почему? Потому что вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, президент Зеленский пришел к власти и попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов. Как на Украине говорят, „нациков“», — заявил Путин.

Он также прокомментировал сообщения о том, что Россия планирует нападение на Украину: «Наши действия будут зависеть от необходимости обеспечения собственной безопасности. Мы дали понять, что дальнейшее расширение НАТО на Восток неприемлемо».

Путин, добавил, что западные страны «надули» Россию, когда в 1990-е годы обещали не расширять НАТО на Восток. «Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули — пять волн расширения НАТО», — заявил он.

Осенью 2021 года западные СМИ со ссылкой на источники стали сообщать, что Россия концентрирует войска вблизи Украины и готовит нападение на нее в начале 2022 года. Россия это отрицает.

На фоне обострения Путин провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Россия выдвинула условия НАТО по гарантиям безопасности. Одно из них — Украина не должна войти в альянс.

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