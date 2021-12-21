Земфира анонсировала первые выступления после выхода «Бордерлайна». Летом певица говорила, что больше не верит в концерты

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Певица Земфира даст два концерта в Москве в 2022 году. Выступления состоятся 24 и 26 февраля на площадке Music Media Dome.

Билеты стоимостью от 4000 рублей доступны в предпродаже для подписчиков «Яндекс.Плюса».

Это будут первые публичные концерты Земфиры с момента выхода ее седьмого альбома «Бордерлайн». Эта пластинка вышла 26 февраля и стала первой полноформатной студийной работой певицы за восемь лет.

В августе Земфира публиковала пост в ВК (сейчас удален, но доступен в кэше), в нем она раскритиковала пандемийные онлайн-выступления и заявила, что больше не верит в концертную индустрию.

По ее словам, в 2020 году из запланированных восьми-девяти выступлений у нее состоялось только два, в 2021 году — ни одного.

«Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего… Я устала работать вхолостую… В концерты я больше не верю», — писала певица (авторская орфография и пунктуация не сохранены).

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