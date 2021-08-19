«За чей счет, господа?» Земфира отказалась давать онлайн-концерты и заявила, что пандемия уничтожила ее профессию

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Земфира не хочет давать онлайн-концерты во время пандемии из-за больших расходов и небольшого числа зрителей. Пост об этом появился в официальной группе певицы во «ВКонтакте».

Предлагающие мне сыграть онлайн — за чей счет, господа? (площадка/звук/свет/репетиции — все это оплачиваю я). Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией.

По словам Земфиры, в 2020 году из запланированных восьми-девяти выступлений у нее состоялось только два, в 2021 году — ни одного. Певица призналась, что «устала работать вхолостую».

Нет, мне нравится музицировать, иные репетиции круче, чем концерт, но я устала работать вхолостую. У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь как уж на сковородке, чтобы всех собрать. Результат? Ноль. Наверное, я отчаялась.

Земфира добавила, что не готова «играть онлайн-концерт для двух сознательных и двадцати пиратов». По ее словам, она продолжит писать, но «больше не верит» в концерты. Также певица призвала всех сделать прививку от коронавируса.

В 2021 году Земфира выпустила три релиза — первый за восемь лет полноформатный студийный альбом «Бордерлайн», саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер» и мини-альбом «Ах».

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