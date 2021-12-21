Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко спрогнозировал двузначную ставку по ипотеке в 2022 году

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Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил РБК, что решение Центробанка повысить ключевую ставку до 8,5% приведет к росту ставок по ипотеке на новостройки до 10–10,2%.

После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 процентных пункта выше.

Зампред правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил «Интерфаксу», что его кредитная организация видит «определенные предпосылки к тому, чтобы ставки стали выше 10%». «С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что у этого рынка есть свои ограничения, я имею в виду с позиции как раз спроса и возможностей населения, поэтому это всегда будет такой в каком-то смысле баланс», — добавил Царев.

Рост ставки, как ожидается, замедлит темпы выдачи ипотеки в 2022 году, добавил Мутко. «Мы исходим из того, что в следующем году будет 1,4 миллиона ипотечных кредитов», — сказал он. Как уточняет РБК, речь идет о сокращении числа новых выданных кредитов на приобретение жилья в 2022 году на 26,3%.

На 19 декабря средневзвешенные ставки составляли 9,5% по стандартным кредитам на новостройки и 9,6% по ссудам на покупку готового жилья, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга, который проводит «Дом.РФ».

Сбербанк с начала 2021 года четыре раза пересматривал ставки по ипотеке в сторону повышения (в том числе ставка дважды менялась в декабре). После последнего на настоящий момент изменения Сбербанк выдает ипотечные кредиты для покупки строящегося, а также готового жилья под базовую ставку в 9,3%.

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