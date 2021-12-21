Android Police: Telegram работает над функцией защиты от спойлеров

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Мессенджер Telegram разрабатывает функцию, которая позволит скрывать сообщения, делая их текст размытым. Об этом сообщило издание Android Police со ссылкой на видео, которое выложили на Reddit.

Также новую функцию анонсировал Георгий Лобушкин — бывший пресс-секретарь «ВКонтакте», работавший вместе с создателем этой соцсети и мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

По его словам, в Telegram появится новое форматирование, благодаря которому отправитель сможет убирать сообщение или его часть «под спойлер». Скрытый текст будет размыт. Прочесть его можно будет, щелкнув по нему.

Когда может быть реализована функция спойлера, Android Police и Лобушкин не уточняет.

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