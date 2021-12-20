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Виктор Филинков, осужденный по петербургскому , рассказал, что ему приходится по 12 часов в день «смотреть в стену» в одиночной камере оренбургской колонии. Филинков заявил об этом по видеосвязи во время перерыва в заседании суда Оренбурга, рассматривающего его иски к исправительному учреждению. Адвокат осужденного Виталий Черкасов записал слова Филинкова, а телеграм-канал Rupression опубликовал запись.

Филинков, в частности, говорит, что у него есть лишь один час в сутки, чтобы написать письма или что-то почитать. Этого времени, добавил он, не хватает ни на что и даже учебник ему в камеру не дают. В таком режиме, сказал Филинков, он живет в одиночной камере уже четыре месяца.

Виктор Филинков в июне 2020 года был приговорен к семи годам колонии. Суд признал его виновным в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ). Апелляционная инстанция в апреле 2021 года оставила приговор Филинкову без изменений, сократив другому фигуранту петербургского дела «Сети» Юлию Бояршинову срок на три месяца, до пяти лет и трех месяцев.

В настоящий момент Филинков находится в оренбургской колонии № 5, куда его перевели из ИК-1 в том же регионе, пишет «Новая газета».

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