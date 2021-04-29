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Суд сократил на три месяца срок одному из фигурантов дела «Сети»

Источник: Медиазона

Апелляционный военный суд сократил на три месяца срок фигуранту петербургского дела «Сети» Юлию Бояршинову. Об этом сообщает «Медиазона» 

С учетом решения апелляционного суда приговор Бояршинову составил пять лет и три месяца. Другому фигуранту дела, Виктору Филинкову, суд оставил приговор — семь лет колонии — в силе. 

Бояршинов и Филинков были признаны виновными в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ), Бояршинов также был признан виновным в хранении дымного пороха (часть 1 статьи 222.1 УК РФ). В ходе процесса он признал вину, Филинков — нет. 

27 апреля Верховный суд РФ оставил без изменений приговоры — от шести до 18 лет лишения свободы — семерым фигурантом пензенского дела «Сети».

Санкт-Петербургское дело «Сети»

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