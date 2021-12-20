Магаданского депутата, подозреваемого в массовом отстреле гусей, нашли мертвым

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Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко найден мертвым в своем офисе, сообщает РИА Новости.

«Что именно произошло, следствию предстоит разобраться. Был огнестрел… Сейчас проводится проверка», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Летом 2021 года Крамаренко заподозрили в незаконной охоте. Это произошло после того, как в СМИ и соцсетях стало распространяться фото, на котором охотник позировал на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной тушками мертвых гусей. В человеке на снимке опознали Александра Крамаренко, однако сам депутат отрицал это.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за фото. Ущерб от незаконной охоты оценили более чем в 700 тысяч рублей. «Единая Россия» приостановила членство Крамаренко в партии после сообщений о возможной причастности депутата к браконьерству.

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