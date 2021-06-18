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Депутата Магаданской городской думы от «Единой России» Александра Крамаренко заподозрили в незаконной охоте на Чукотке из-за фотографии на фоне примерно 200 убитых птиц, появившейся в социальных сетях в конце мая. Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы, пишет «Новая газета».

На фотографии, которая впервые появилась в инстаграм-паблике «Охота в Сибири» 19 мая, мужчина с ружьем позирует на фоне убитых уток. Из тушек птиц на снегу выложена надпись «Чукотка 2021». Снимок быстро распространился по другим соцсетям; большинство комментариев к постам были резко негативными: пользователи в основном отмечали, что «настоящий охотник никогда не возьмет больше, чем нужно» — и пытались понять, нарушает ли убийство такого большого количества птиц законодательство.

Вскоре после публикации полиция и прокуратура начали проверку на предмет нарушения законодательства об охоте: соответствующая статья (258 Уголовного кодекса России) предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы — или от трех до пяти лет, если преступление совершено в составе организованной группы.

В соответствии с нормами, действующими на Чукотке, охотиться на водоплавающую дичь можно только с 15 мая, при этом в сутки одному охотнику разрешается застрелить строго ограниченное число птиц. По подсчетам «Новой газеты», с учетом даты публикации снимка убийство такого количества птиц могло быть легальным, только если охотились больше 15 человек.

На фоне отсутствия результатов проверки и официальных комментариев о ходе ее проведения 14 июня «Новая газета» объявила «сезон охоты на браконьеров»: издание написало, что гарантирует награду в 100 тысяч рублей за достоверную информацию об имени и фамилии охотника. Печатный номер с такой передовицей вышел 16 июня.

А 18 июня «Новая» сообщила, что всего через четыре часа после выхода номера один из читателей назвал имя охотника: по его версии, это депутат Магаданской городской думы от «Единой России» Александр Крамаренко. Позже такую же информацию газете передали еще трое читателей. Один из них прислал снимки, выложенные с этой же охоты самим Крамаренко в частном телеграм-канале. Они были сделаны 10 мая, то есть еще до официального открытия сезона охоты.

Сам Крамаренко заявил изданию, что «там охотилась целая куча людей» и что «это фотошоп», а на прямой вопрос, он ли позирует на снимке, ответил отрицательно.

В пресс-службе управления МВД по Чукотке «Новой газете» сообщили, что «Москва запретила выдавать прессе какую-либо информацию». Назвать имя предполагаемого браконьера в полиции отказались, однако косвенно подтвердили, что на фото изображен Крамаренко. «Местное МВД уже определило, кто это, но это важный человек, он из Магадана», — заявил представитель пресс-службы.

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