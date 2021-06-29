Из-за фото магаданского депутата, сфотографировавшегося с трупами 200 птиц, завели уголовное дело
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Следственное управление СК по Чукотскому автономному округу возбудило уголовное дело о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ) из-за фотографий человека с ружьем на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной примерно из двух сотен убитых гусей.
Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа оценил ущерб от незаконной добычи гусей более чем в 700 тысяч рублей, говорится в сообщении регионального управления СК.
В заявлении Следственного комитета фамилия человека с фотографии с убитыми гусями не называется. Ранее сообщалось, что на фото опознали депутата городской думы Магадана Александра Крамаренко. «Единая Россия» приостановила его членство в партии. Сам Крамаренко отрицает, что на фотографии, сделанной до открытия охотничьего сезона, изображен он.
Часть 2 статьи 258 УК РФ — незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба — предусматривает наказание в виде штрафа от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.