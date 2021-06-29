Из-за фото магаданского депутата, сфотографировавшегося с трупами 200 птиц, завели уголовное дело

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Следственное управление СК по Чукотскому автономному округу возбудило уголовное дело о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ) из-за фотографий человека с ружьем на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной примерно из двух сотен убитых гусей.

Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа оценил ущерб от незаконной добычи гусей более чем в 700 тысяч рублей, говорится в сообщении регионального управления СК.

В заявлении Следственного комитета фамилия человека с фотографии с убитыми гусями не называется. Ранее сообщалось, что на фото опознали депутата городской думы Магадана Александра Крамаренко. «Единая Россия» приостановила его членство в партии. Сам Крамаренко отрицает, что на фотографии, сделанной до открытия охотничьего сезона, изображен он.

Часть 2 статьи 258 УК РФ — незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба — предусматривает наказание в виде штрафа от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Читайте также

Видели снимок охотника, выложившего на снегу надпись «Чукотка 2021» из 200 убитых птиц? «Новая газета» с помощью читателей нашла его — это депутат-единоросс из Магадана

Читайте также

Видели снимок охотника, выложившего на снегу надпись «Чукотка 2021» из 200 убитых птиц? «Новая газета» с помощью читателей нашла его — это депутат-единоросс из Магадана

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег