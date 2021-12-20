Эдуарда Бабарико, сына бывшего претендента на пост президента Беларуси, не выпустили из СИЗО. На него завели новое уголовное дело
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Эдуард Бабарико, сын Виктора Бабарико, пытавшегося участвовать в выборах президента Беларуси, стал подозреваемым по новому уголовному делу.
Бабарико-младший в декабре должен был выйти из СИЗО, где провел 18 месяцев по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Однако на свободу его не отпустили, а вместо этого завели на него очередное уголовное дело, сообщается в телеграм-канале Виктора Бабарико.
По новому делу Эдуард Бабарико подозревается в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и в организации массовых беспорядков. По совокупности обвинений ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Пока обвинения Бабарико-младшему не предъявлены.
Эдуард Бабарико был задержан в июне 2020 года. Тогда же его отца — Виктора Бабарико, считавшегося главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах — обвинили в экономических преступлениях.
В июле 2021 года Виктор Бабарико был приговорен к 14 годам колонии.