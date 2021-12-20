Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина оштрафовали на 25 тысяч рублей за встречу с избирателями
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Хамовнический районный суд Москвы назначил штраф в размере 25 тысяч рублей депутату Мосгордумы от «Яблока» Сергею Митрохину, сообщает «ОВД-Инфо».
Административный протокол на депутата был составлен по статье об организации несогласованного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП, наказывается штрафом до 30 тысяч рублей или арестом до десяти суток).
Митрохина задержали вечером 16 декабря во время встречи с жителями района Хамовники, на которой обсуждалось изменение маршрутов общественного транспорта в Москве.
В Москве в рамках реформы городского общественного транспорта с 20 ноября была изменена схема движения более 200 маршрутов автобусов. Многие москвичи выражали недовольство изменением привычных маршрутов, а также тем, что власти недостаточно информировали пассажиров об изменениях.