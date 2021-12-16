Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали на встрече с избирателями. Его обвинили в проведении несанкционированного митинга

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В Москве задержан депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин. Об этом сообщила его помощница Мария Чуприна.

По словам Чуприной, Митрохина задержали во время встречи с жителями района Хамовники, посвященной изменению маршрутов общественного транспорта в Москве.

Депутата обвинили в организации несогласованного публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Эта статья подразумевает до десяти суток ареста.

Чуприна подчеркнула, что «проводить встречи с избирателями — прямая обязанность депутата».

В Москве в рамках реформы городского общественного транспорта с 20 ноября была изменена схема движения более 200 маршрутов автобусов. Многие москвичи выражали недовольство изменением привычных маршрутов, а также тем, что власти недостаточно информировали пассажиров об изменениях.

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