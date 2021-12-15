Задержан собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Следственный комитет объявил о задержании руководства холдинга «СДС-Уголь» по делу о гибели горняков на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Среди задержанных: председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев, генеральный и технический директора холдинга Геннадий Алексеев и Антон Якутов, а также главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов.

Им предъявлены обвинения по двум статьям УК: о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (часть 3 статьи 217, наказывается лишением свободы на срок до семи лет) и о злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201, наказывается штрафом до миллиона рублей или лишением свободы на срок до десяти лет).

25 ноября на шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана, в результате которого погиб 51 человек: 46 шахтеров и пятеро спасателей. Более 60 горняков были госпитализированы.

Ранее в рамках уголовного дела об аварии на «Листвяжной» были арестованы директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок. Также под арест заключены сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин, обвиняемые в халатности.