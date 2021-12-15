Путин пообещал Си Цзиньпину приехать на Олимпиаду в Пекине. США, Великобритания и ряд других стран объявили Играм политический бойкот

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Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что планирует приехать в Пекин на церемонию открытия Олимпийских игр, сообщает «Интерфакс».

«Рассчитываю, что в феврале следующего года, наконец, сможем встретиться лично в Пекине. Как договаривались, мы с вами проведем переговоры. Затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр», — сказал Путин в в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином по видеосвязи.

Путин добавил, что Россия и Китай поддерживают друг друга, «в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения», и выразил уверенность в том, что Игры в Пекине будут организованы на самом высоком уровне.

Си Цзиньпин, в свою очередь, сказал, что с нетерпением ждет визита Путина.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

США, Великобритания, Канада и Австралия ранее объявили Олимпиаде Паралимпийским играм в Пекине политический бойкот из-за преследования уйгуров в Синьцзяне. Это означает, что на церемонию открытия Игр не поедут правительственные делегации и руководители этих стран, но национальные сборные будут участвовать в Олимпиаде.

В ответ на решение США не присылать делегацию на Олимпиаду в Пекине посольство КНР в Соединенных Штатах заявило, что американских политиков на Игры никто и не приглашал.

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