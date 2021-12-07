Власти США решили бойкотировать Олимпиаду в Пекине. Китай ответил, что их и не приглашали

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Официальные лица США не поедут на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Администрация Байдена не будет отправлять дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине», — заявила Псаки, отметив, спортсменов ограничения не коснутся.

Решение о бойкоте было принято, поскольку в Вашингтоне считают, что Китай нарушает права человека, в том числе продолжает геноцид уйгуров в Синьцзяне, отметила представитель Белого дома.

По словам Псаки, в нынешней ситуации речь не идет о повторении событий 1980 годов. Тогда США и еще несколько десятков стран, в том числе Китай, полностью бойкотировали летние Олимпийские игры в Москве из-за ввода советских войск в Афганистан.

В Международном Олимпийском комитете заявили, что «уважают» решение США. В свою очередь посольство Китая в США назвало решение Вашингтона «политической манипуляцией».

«Никаких приглашений американским политикам не поступало, так что этот „дипломатический бойкот“ просто возник из ниоткуда. Такой претенциозный акт — всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии», — сказал представитель китайского посольства.

Ранее с призывом к бойкоту Олимпийских игр в Пекине из-за нарушения в Китае прав человека выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций. По данным The Times, возможность политического бойкота соревнований рассматривает также Великобритания.

В Китае в ответ на сообщения о возможном бойкоте заявляли, что политизация Олимпиады навредит интересам спортсменов, и обещали принять ответные меры.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. С 4 по 13 марта столица Китая примет Паралимпиаду.

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