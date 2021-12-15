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Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин дал интервью изданию «Аргументы и факты», в котором в числе прочего говорил об . Полностью интервью пока не опубликовано, но РИА Новости цитирует избранные фрагменты.

Так, Нарышкин заявил, что отравление Навального является операцией Запада, для того, чтобы «инспирировать в нашей стране массовое протестное движение».

Нетрудно заметить, что операция с блогером в роли сакральной жертвы не удалась. Российское население оказалось намного благоразумнее и рассудительнее, чем о нем привыкли высокомерно думать западные политтехнологи.

В настоящий момент, считает глава СВР, «в разведсообществе США и стран ЕС вынуждены признавать, что интерес населения к „берлинскому пациенту“ неуклонно снижается». «Скажу больше — ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста», — заявил Нарышкин.

Глава СВР также заявил, что российская сторона ждет «вразумительных объяснений» по поводу «появления в анализах российского гражданина после его отправки в Берлин следов боевого отравляющего вещества». Исследования, проведенные, когда Навальный был в России, следов таких веществ не обнаружили, сообщил Нарышкин.

Власти Германии объявили, что Навального отравили веществом из группы боевых ядов «Новичок». Это подтвердили лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В декабре 2020 года и выпустили расследование, в котором говорилось, что Навального отравили сотрудники спецгруппы ФСБ. Позже Навальный позвонил одному из них, и тот фактически признал свое участие в операции.

Власти РФ причастность к отравлению Навального категорически отрицают. Российские правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело в связи с отравлением политика.

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