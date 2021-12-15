«Операция с блогером в роли сакральной жертвы не удалась». Глава СВР — об отравлении Навального по плану Запада
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Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин дал интервью изданию «Аргументы и факты», в котором в числе прочего говорил об отравлении Алексея Навального. Полностью интервью пока не опубликовано, но РИА Новости цитирует избранные фрагменты.
Так, Нарышкин заявил, что отравление Навального является операцией Запада, для того, чтобы «инспирировать в нашей стране массовое протестное движение».
Нетрудно заметить, что операция с блогером в роли сакральной жертвы не удалась. Российское население оказалось намного благоразумнее и рассудительнее, чем о нем привыкли высокомерно думать западные политтехнологи.
В настоящий момент, считает глава СВР, «в разведсообществе США и стран ЕС вынуждены признавать, что интерес населения к „берлинскому пациенту“ неуклонно снижается». «Скажу больше — ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста», — заявил Нарышкин.
Глава СВР также заявил, что российская сторона ждет «вразумительных объяснений» по поводу «появления в анализах российского гражданина после его отправки в Берлин следов боевого отравляющего вещества». Исследования, проведенные, когда Навальный был в России, следов таких веществ не обнаружили, сообщил Нарышкин.
Власти Германии объявили, что Навального отравили веществом из группы боевых ядов «Новичок». Это подтвердили лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В декабре 2020 года The Insider и Bellingcat выпустили расследование, в котором говорилось, что Навального отравили сотрудники спецгруппы ФСБ. Позже Навальный позвонил одному из них, и тот фактически признал свое участие в операции.
Власти РФ причастность к отравлению Навального категорически отрицают. Российские правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело в связи с отравлением политика.