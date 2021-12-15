Американский зонд «Паркер» стал первым космическим аппаратом, который «коснулся» Солнца

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Американский солнечный зонд «Паркер» стал первым созданным человеком космическим аппаратом, который «коснулся» Солнца. Об этом сообщило NASA.

«Паркер» прошел через верхний и самый горячий слой атмосферы Солнца — солнечную корону. Аппарат собрал там образцы частиц и провел замеры магнитных полей.

Ролик с изображениями, присланными «Паркером»

Зонд приблизился к поверхности Солнца на расстояние примерно 15 солнечных радиусов (почти 10,5 миллиона километров). Планируется, что в дальнейшем он еще приблизится к звезде — на расстояние 8,86 солнечных радиусов (около 6 миллионов километров).

Зонд «Паркер» запустили в 2018 году. Он создан для изучения солнечной короны и и рассчитан на температуру свыше 1300 градусов Цельсия. Он назван в честь американского астрофизика Юджина Паркера, который одним из первых в мире стал исследовать солнечный ветер.

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NASA отправило к Солнцу зонд «Паркер». Это первый космический аппарат, который «коснется» звезды

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