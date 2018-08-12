NASA отправило к Солнцу зонд «Паркер». Это первый космический аппарат, который «коснется» звезды

Космическое агентство NASA 12 августа запустило в космос ракету-носитель Delta IV Heavy, которая должна доставить к Солнцу зонд «Паркер». Аппарат размером с небольшой автомобиль назван в честь астрофизика Юджина Паркера, который в 1950-х годах одним из первых в мире описал солнечный ветер — постоянно испускаемый Солнцем поток заряженных частиц; на Земле с ним связаны такие природные явления, как магнитные бури и полярное сияние. Солнечный зонд «Паркер» стал первым проектом NASA, названным в честь живого человека (Паркеру сейчас 91 год).

Запуск солнечного зонда «Паркер», который должен «коснуться» Солнца NASA

NASA описывает солнечный зонд «Паркер» как первый космический аппарат, который должен «коснуться» Солнца. По плану ученых, в ходе миссии, рассчитанной на семь лет, зонд сделает 24 оборота вокруг звезды и приблизится к ней на рекордное расстояние в 6,1 миллиона километров; на данный момент рекорд принадлежит немецко-американскому зонду Helios-2, который в 1976 году пролетел в 43,4 миллиона километров от Солнца. Среднее расстояние Земли от Солнца составляет 149,6 миллиона километров.

Солнечный зонд «Паркер» первым из космических аппаратов должен войти в солнечную корону — верхние слои атмосферы звезды. Чтобы зонд не расплавился, его будет защищать экран из углепластика толщиной 11 сантиметров, рассчитанный на температуру около 1300 градусов Цельсия; автономная система датчиков будет следить за тем, чтобы зонд был повернут к Солнцу именно защищенной стороной. Как утверждают создатели зонда, сотрудники лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, в прошлом космические аппараты не могли приблизиться к звезде именно из-за того, что технологии не позволяли снабдить их достаточной термозащитой.

Тестирование зонда «Паркер», 5 июня 2018 года Glenn Benson / NASA

Главный вопрос, на который NASA попытается ответить с помощью данных «Паркера», — из-за чего солнечный ветер разгоняется до сверхзвуковых скоростей; по данным ученых, это происходит именно в солнечной короне. Исследователи надеются, что сведения, полученные с «Паркера», позволят понять механизм солнечного ветра, который может вызывать, в частности, помехи при радиосвязи на Земле. «Пока мы не сможем объяснить, что происходит вблизи Солнца, мы не сможем предсказывать , а это может вызвать хаос на нашей планете», — говорится на странице, посвященной зонду «Паркер» на сайте NASA.