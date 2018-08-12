NASA отправило к Солнцу зонд «Паркер». Это первый космический аппарат, который «коснется» звезды
Steve Gribben / Johns Hopkins APL / NASA
Космическое агентство NASA 12 августа запустило в космос ракету-носитель Delta IV Heavy, которая должна доставить к Солнцу зонд «Паркер». Аппарат размером с небольшой автомобиль назван в честь астрофизика Юджина Паркера, который в 1950-х годах одним из первых в мире описал солнечный ветер — постоянно испускаемый Солнцем поток заряженных частиц; на Земле с ним связаны такие природные явления, как магнитные бури и полярное сияние. Солнечный зонд «Паркер» стал первым проектом NASA, названным в честь живого человека (Паркеру сейчас 91 год).
NASA описывает солнечный зонд «Паркер» как первый космический аппарат, который должен «коснуться» Солнца. По плану ученых, в ходе миссии, рассчитанной на семь лет, зонд сделает 24 оборота вокруг звезды и приблизится к ней на рекордное расстояние в 6,1 миллиона километров; на данный момент рекорд принадлежит немецко-американскому зонду Helios-2, который в 1976 году пролетел в 43,4 миллиона километров от Солнца. Среднее расстояние Земли от Солнца составляет 149,6 миллиона километров.
Солнечный зонд «Паркер» первым из космических аппаратов должен войти в солнечную корону — верхние слои атмосферы звезды. Чтобы зонд не расплавился, его будет защищать экран из углепластика толщиной 11 сантиметров, рассчитанный на температуру около 1300 градусов Цельсия; автономная система датчиков будет следить за тем, чтобы зонд был повернут к Солнцу именно защищенной стороной. Как утверждают создатели зонда, сотрудники лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, в прошлом космические аппараты не могли приблизиться к звезде именно из-за того, что технологии не позволяли снабдить их достаточной термозащитой.
Главный вопрос, на который NASA попытается ответить с помощью данных «Паркера», — из-за чего солнечный ветер разгоняется до сверхзвуковых скоростей; по данным ученых, это происходит именно в солнечной короне. Исследователи надеются, что сведения, полученные с «Паркера», позволят понять механизм солнечного ветра, который может вызывать, в частности, помехи при радиосвязи на Земле. «Пока мы не сможем объяснить, что происходит вблизи Солнца, мы не сможем предсказывать космическую погоду, а это может вызвать хаос на нашей планете», — говорится на странице, посвященной зонду «Паркер» на сайте NASA.