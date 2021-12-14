В Верхоянске летом 2020 года зафиксировали температуру 38 градусов. Теперь это официально новый рекорд для Арктики

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В российском городе Верхоянск, который находится в 115 километрах к северу от полярного круга, 20 июня 2020 года была зафиксирована температура воздуха 38 градусов Цельсия. Это новый температурный рекорд для Арктики, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Подтверждение температурного рекорда заняло почти полтора года, потому что ВМО проверяла данные метеостанции в Верхоянске. Организация пришла к выводу, что они являются верными.

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что новый температурный рекорд в Арктике стал очередным сигналом изменения климата. «Этот рекорд явно свидетельствует о потеплении на всей территории Сибири», — сказал британский климатолог, член комитета экспертов ВМО Фил Джонс.

Сейчас ВМО проверяет еще два температурных рекорда: 54,4 градуса Цельсия, зафиксированные в 2020 году в Долине Смерти в Калифорнии (это могут признать рекордом для всего мира) и 48,8 градуса Цельсия, зарегистрированные в 2021 году на Сицилии (это может стать рекордом для Европы).

«Архив данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлений еще никогда не проводил так много одновременных исследований», — заметил глава организации.

Арктика — один из самых быстро теплеющих регионов мира. Он прогревается со скоростью, которая более чем в два раза превышает среднемировой темп потепления.

По данным ВМО, в течение большей части лета 2020 года средние температуры в арктической зоне Сибири на 10 градусов Цельсия превышали норму, усиливая природные пожары и вызывая потерю морского льда. Потепление в этом регионе сыграло важную роль в том, что 2020 год стал одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений.

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