Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал принять законопроект о QR-кодах в общественных местах

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Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава комитета Дмитрий Хубезов.

«Наше заключение — поддержать и рекомендовать принять в первом чтении», — сказал Хубезов.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о обязательных QR-кодах в ресторанах, непродовольственных магазинах, учреждениях культуры и других общественных местах в середине ноября. Первое чтение документа в Госдуме назначено на 16 декабря.

Вместе с этой инициативой правительство предложило ввести QR-коды при посадке на самолеты и поезда. Но его накануне сняли с рассмотрения в Госдуме. Это было сделано с учетом мнения регионов и обращений граждан, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Предложение правительства пускать в общественные места и в транспорт по QR-кодам многим не понравилось. В телеграм-канале Вячеслава Володина под постом о законопроектах оставили больше 700 тысяч комментариев, в основном негативных.

По результатам опроса , против введения QR-кодов в общественных местах выступают 67% россиян, против QR-кодов в транспорте — 76%. 43% участников опроса сочли, что принятие законопроектов могло бы вызвать акции протеста.

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