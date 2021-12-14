Forbes представил первый рейтинг российских вин

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Журнал Forbes выпустил первый ежегодный рейтинг лучших вин России, в который вошли 100 вин: 55 красных, 31 белое и 14 игристых.

К участию допускались вина наиболее молодого урожая с минимальным объемом выпуска не менее 900 бутылок. Вина оценивал экспертный совет, почетным председателем которого стал доктор наук, замдиректора по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности РАН Александр Панасюк. Все дегустации проводили «вслепую». Винам давали органолептическую оценку, а также среди прочего учитывали розничную цену и объем выпуска вина. В рейтинг вошли не более пяти образцов от одного производителя.

Первое место в рейтинге заняло сухое красное вино «Sikory. Пино нуар. „Семейный резерв“. Семигорье» винодельни «Имение Сикоры», расположенной в Краснодарском крае.

Второе и третье места в рейтинге заняли вина крымских производителей: сухое красное вино «Эссе» винодельни «Сатера» и сухое красное вино «Винный клуб Бельбек» (винодельня «Бельбек»).

Всего в первой десятке рейтинга виноделы Краснодарского края заняли шесть позиций, представители Крыма — четыре. В топ-10 в порядке убывания также вошли:

розовый брют «Абрау-Дюрсо. Victor Dravigny» (компания «Абрау-Дюрсо», Краснодарский край);

выдержанное сухое красное «„Высокий Берег“. Мерло» («Кубань-вино», Краснодарский край);

сухое красное «Черное из Черного» («Мысхако», Краснодарский край);

сухое красное «„Лимитированная серия“. Сира» («Усадьба Перовских», Крым);

выдержанное сухое белое шардоне («Поместье Голубицкое», Краснодарский край);

выдержанное сухое красное «Formula Q» («Фанагория», Краснодарский край);

коллекционный брют белый «Cuvee de Vitmer» («Золотая Балка», Крым).

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