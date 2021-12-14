ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти миллион евро компенсаций по делам о пытках на Северном Кавказе и внесудебным казням в Чечне

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Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить в общей сложности 887 тысяч евро компенсации по делам о пытках в Москве и республиках Северного Кавказа, а также внесудебным казням в Чечне.

В первом случае суд рассмотрел 11 россиян, которых задержали в Чечне, Дагестане, Москве и Ингушетии в 2009-2017 годах. Согласно материалам суда, заявителей заподозрили в причастности к незаконным вооруженным формированиям и совершению преступлений, связанных с терроризмом в регионах Северного Кавказа, под пытками они оговорили себя и были осуждены.

ЕСПЧ решил, что в этом деле российские власти нарушили несколько статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод: о запрете пыток, о правах на свободу, личную неприкосновенность и справедливое судебное разбирательство. В результате по каждому заявлению суд присудил компенсации по 52 тысячи евро.

Другое решение ЕСПЧ вынес по первой жалобе родственников жителей Чечни, которые были убиты после задержания в декабре 2016-го и январе 2017 года. Ранее о внесудебных казнях на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова писала «Новая газета». По данным издания, там были убиты от 27 до 56 человек. После проверки по требованию газеты Следственный комитет не стал возбуждать уголовные дела.

Европейский суд рассмотрел 15 заявлений родственников пяти убитых и постановил, что власти РФ нарушили статьи Конвенции о праве на жизнь, свободу и эффективные средства правовой защиты, а также о запрете пыток. В итоге суд обязал Россию выплатить по искам суммарную компенсацию в размере 367 тысяч евро.

Имена заявителей ЕСПЧ скрыл в целях безопасности.

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