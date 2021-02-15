«Новая газета» начала публикацию доказательств внесудебных казней в Чечне. Задержанных перед убийством заставляли на камеру присягать «Исламскому государству»

Елена Афонина / ТАСС

«Новая газета» начала публикацию расследования, посвященного убийствам, которыми, по данным издания, занимались чеченские силовики: в январе 2017 года в Грозном могли быть убиты по меньшей мере 27 человек. В первой части расследования издание описывает попавшие в ее распоряжение документы чеченского МВД, свидетельствующие о том, что ряд погибших действительно был задержан сотрудниками правоохранительных органов, хотя по официальной версии этого не происходило. «Медуза» кратко пересказывает этот материал.

В апреле 2017 года «Новая газета» передала СК список из 30 убитых жителей Чечни. 27 человек из этого списка были задержаны в декабре 2016 и в январе 2017 года в ходе полицейских спецопераций. По данным издания, в конце января 2017 года на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова эти 27 чеченцев были убиты: двоих расстреляли, остальных задушили.

Следственный комитет России проводил доследственную проверку по заявлению издания почти год. Следователи подтвердили гибель четырех человек. Двух человек они якобы обнаружили живыми и предъявили их уполномоченному по правам человека при президенте РФ Татьяне Москальковой. Но на самом деле это были родные братья убитых в январе 2017 года Мохмы Мускиева и Шамхана Юсупова, которых вынудили пойти на обман.

Еще три человека из списка «Новой газеты» были задержаны, подвергнуты пыткам и погибли в результате организованной в Чечне в конце февраля 2017 года кампании против местного ЛГБТ-сообщества.

В отношении остальных 18 человек летом и осенью 2017 года были возбуждены уголовные дела, и все они были объявлены в международный розыск по обвинению в участии в террористических формированиях на территории Сирии. В марте 2018 года СК вынес окончательный отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению «Новой газеты» и больше не возвращался к этому вопросу.

Однако издание продолжило свое расследование. Его основой стали оказавшиеся в распоряжении журналистов служебные документы чеченского МВД — таблицы с фото и персональными данными более чем 160 задержанных, а также сведения о результатах оперативно-разыскных мероприятий чеченских силовиков. В них издание нашло почти всех участников (26 человек) своего списка. Задержанные были сфотографированы в нескольких местах на узнаваемом фоне: так, в полку имени Кадырова это была либо стена с характерным плинтусом, либо белый стеклопакет с перемычками, либо труба в котельной, к которой некоторые задержанные были пристегнуты наручниками.

При этом руководители соответствующих силовых подразделений республики отрицали, что участников списка «Новой газеты» вообще когда-либо задерживали сотрудники полиции. Однако, например, в выпуске новостей ЧГТРК «Грозный» от 11 января 2017 года был показан один из задержанных накануне жителей Чечни по имени Адам Дасаев. В новостном сюжете его допрашивает лично глава Чечни Рамзан Кадыров, рядом с ним в кадре — командир полка имени Кадырова Аслан Ирасханов. В таблице Адам Дасаев проходит под номером 31.

Также в списке «Новой газеты» фигурируют 12 жителей Чечни, которыми занимались сотрудники чеченского СОБРа «Терек». Их задержание связано с событиями 17 декабря 2016 года, когда поздно вечером в центре Грозного полицейский патруль расстрелял автомобиль, сбивший сотрудника ДПС. В машине находились шесть человек: трое были убиты в перестрелке, еще трое — Мадина Шахбиева, Ислам Бергаев и Сахаб Юсупов — получили ранения и были госпитализированы.

Еще через два дня Бергаев и Юсупов якобы скончались от полученных ранений. Однако они фигурируют в таблице в качестве задержанных сотрудниками СОБРа «Терек». А заключения об их смерти, сделанные врачами больницы, идентичны и описывают пациентов женского пола.

20 декабря 2016 года «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение в Грозном: на его сайте была опубликована видеозапись, на которой 11 чеченцев приносят присягу лидеру террористов Абу Бакру аль-Багдади. В центре группы находится Бергаев, однако запись не попала в материалы уголовного дела, обратило внимание издание. Изучив аналогичные видео, приписываемые ИГ, журналисты обнаружили те, на которых некоторые участники списка «Новой газеты» сначала присягают, а потом в той же одежде и в тех же декорациях отрекаются от ИГ. Ролики имеют все признаки постановочного видео, чтобы объявить погибших террористами, сделало вывод издание.

Кроме того, «Новая газета» смогла найти свидетеля — сотрудника полка имени Кадырова, который, по его словам, принимал непосредственное участие в задержаниях этих людей и охранял их в секретной тюрьме. Он стал свидетелем убийства по меньшей мере 13 из 27 участников списка. Этого человека «Новая газета» смогла вывезти из России. Сам он в пытках и казнях личного участия не принимал, подчеркивает издание. Интервью с ним «Новая газета» пообещала опубликовать в ближайшее время.

Пересказал Петр Лохов