Найден последний погибший шахтер на «Листвяжной»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Поисковые работы на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где 25 ноября произошел взрыв метана, завершены, сообщает МЧС.

13 декабря спасатели обнаружили и подняли на поверхность тело последнего из погибших шахтеров.

В результате взрыва на «Листвяжной» погиб 51 человек: 46 шахтеров и пятеро спасателей. Более 60 горняков были госпитализированы.

По данным следствия, на протяжении нескольких месяцев в шахту не подавалось достаточного количества воздуха, что привело к взрывоопасной концентрации газа.

Как рассказывали «Медузе» сотрудники «Листвяжной», незадолго до взрыва на шахте обрушилась порода, из-за чего засыпало вентиляцию, и концентрация метана превысила критическую отметку в несколько раз.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, фигурантами которого стали директор шахты, его заместитель и начальник участка. Помимо этого, двух сотрудников Ростехнадзора обвинили в халатности. Все они находятся под арестом.