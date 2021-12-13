«Мемориал» еще три месяца назад исправил ошибку в списке жертв репрессий, о которой заявил Путин на заседании СПЧ несколько дней назад

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Правление « » ответило на слова президента России Владимира Путина об ошибках в списке жертв политического террора СССР, который ведет организация.

В "Мемориале" признали, что из-за « задачи» и отсутствия доступа к части архивной информации в списке есть ошибки и недочеты, которые составители стараются оперативно исправлять. В частности, имена, которые упомянул Путин во время встречи с членами Совета по правам человека 9 декабря, были заблокированы еще три месяца назад, как только стало известно, что они не соответствуют критериям составителей, заявили в организации.

В правлении «Мемориала» также напомнили, что в 2015 году в России была принята Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, одним из пунктов которой было создание единой базы данных жертв. Путин поручил администрации президента, ФСБ, МВД, ФСИН и Росархиву подготовить предложения по созданию такой базы к 1 октября 2020 года. Однако до сих пор неизвестно, было ли это поручение выполнено, отмечают в "Мемориале".

Мы не склонны обвинять чиновников в саботаже: мы работаем над этой проблемой много лет и понимаем степень ее сложности. Мы занимаемся и будем продолжать заниматься этим делом — хотя наши возможности совершенно несопоставимы с возможностями перечисленных выше ведомств. Но тем более странно вместо признательности за выполнение работы, которую должно было бы делать государство, слышать упреки в наличии единичных ошибок.

Владимир Путин затронул тему ошибки в базе «Мемориала» на заседании СПЧ, комментируя организации и ее правозащитного центра. Сославшись на некую справку, которую для него подготовили, президент РФ заявил, что организация неоднократно и демонстративно совершала нарушения, в том числе — причислила к жертвам репрессий трех человек, которые служили при нацистах. Путин отметил, что сам "Мемориал" должен придерживаться «гуманных целей, которые заявлены в качестве его основного направления деятельности», и не допускать нарушений.

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