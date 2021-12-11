США отложили военную помощь Украине на 200 миллионов долларов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Администрация Джо Байдена подготовила пакет военной помощи Украине на 200 миллионов долларов, однако отложила его отправку. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, документ был готов еще три-четыре недели назад. Ожидалось, что о нем будет объявлено на прошлой неделе, однако этого не произошло — из-за того, что США решили дать больше времени на снижение напряженности между Россией и Украиной дипломатическими методами, а также сохранить влияние на ситуацию на случай российского вторжения.

При этом, отмечает NBC, в случае эскалации конфликта США рассматривают вариант значительного увеличения военной помощи.

Что входит в одобренный пакет на 200 миллионов, пока неясно. Ранее Украина экстренно запросила у США средства ПВО, противокорабельные и противотанковые ракеты, радиолокационные системы, артиллерийские боеприпасы и медикаменты. В Киеве, отмечает NBC, решение США отложить помощь вызвало разочарование.

Ситуация вокруг Украины обсуждалась 7 декабря на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Байден предупредил Путина о «решительных экономических и иных мерах» в случае вторжения России на Украину. Путин, в свою очередь, обвинил НАТО в «опасных попытках освоения украинской территории» и потребовал гарантии нерасширения альянса на восток.

США заявляли, что в случае нападения России на Украину на Москву будут наложены санкции, которые приведут к «полной изоляции» страны от мировой финансовой системы. По данным американских СМИ, пакет включает в себя отключение России от SWIFT и ограничения на конвертацию рублей в другие валюты.

Читайте также

Все вокруг боятся, что Россия вот-вот нападет на Украину. Неужели это правда? Мы задали этот вопрос экспертам. Вот их (довольно оптимистичные) ответы

Читайте также

Все вокруг боятся, что Россия вот-вот нападет на Украину. Неужели это правда? Мы задали этот вопрос экспертам. Вот их (довольно оптимистичные) ответы

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!