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В случае военного вторжения России в Украину США рассматривают возможность введения санкций, которые будут означать полную изоляцию России от мировой финансовой системы. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса США.

«Те [меры], которые мы обсуждаем, фактически будут означать полную изоляцию [России] от глобальной финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для российского бизнеса и населения, для их возможности работать, путешествовать и торговать», — заявила Нуланд.

Она подчеркнула, что власти США рассматривают весь спектр возможных ограничительных мер, но не стала уточнять, какие это меры.

При этом Нуланд отметила, что США ожидают от Германии остановки проекта газопровода «Северный поток — 2», если Россия вторгнется в Украину.

7 декабря президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Они были посвящены в основном наращиванию российских войск вблизи украинских границ. Байден предупредил Путина о «решительных экономических и иных мерах» в случае военной экскалации в регионе.

По информации CNN и Bloomberg, на случай вторжения России в Украину США подготовили пакет санкций, который включает в себя в том числе ограничения против российского суверенного долга, отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT и ограничения на конвертацию рублей в другие валюты.

Переговоры Путина и Байдена

Байден предупредил о «решительных экономических и иных мерах» в случае войны с Украиной. Путин обвинил в эскалации НАТО Как прошли первые видеопереговоры президентов двух стран

Переговоры Путина и Байдена

Байден предупредил о «решительных экономических и иных мерах» в случае войны с Украиной. Путин обвинил в эскалации НАТО Как прошли первые видеопереговоры президентов двух стран

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