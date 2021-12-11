Корабль New Shepard совершил третий пилотируемый суборбитальный полет. На его борту была дочь первого американского астронавта

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил третий пилотируемый суборбитальный полет.

На борту находились старшая дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора и ведущий шоу «Доброе утро, Америка» Майкл Страхан, а также четыре бизнесмена.

Полет продлился около десяти минут, во время него корабль поднимался на высоту более 100 километров от Земли.

New Shepard впервые полетел в космос с полной загрузкой. Во время обоих предыдущих запусков в корабле находились по четыре человека.

Первый пилотируемый полет New Sheppard состоялся в июле 2021 года. Тогда в космос слетал владелец Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк 18-летний Оливер Дэймен.

Второй полет прошел в октябре. Одним из четырех участников миссии был 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, который играл роль капитана Джеймса Кирка в сериале «Звездный путь».

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!