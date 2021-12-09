Главой Мосгоризбиркома впервые стала женщина. Это генерал-майор полиции в отставке Ольга Кириллова

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Председателем Московской городской избирательной комиссии (МГИК) единогласно избрали Ольгу Кириллову. Об этом сообщает «Коммерсант».

Кандидатуру Кирилловой на должность главы МГИК предложила Центральная избирательная комиссия. Других кандидатов на этот пост не было. Кириллова стала первой женщиной во главе МГИК, заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Ольга Кириллова вошла в состав московской избирательной комиссии в 2020 году. До этого, в 2016-2019 годах, она руководила главным управлением по вопросам миграции МВД России. Кириллова является генерал-майором полиции в отставке.

Ранее руководителем МГИК был Юрий Ермолов. В ноябре глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что он покинет этот пост по личным причинам, но останется обычным членом комиссии.

По руководством Ермолова МГИК провел, в частности, последние выборы в Госдуму, на которых кандидаты от оппозиции проиграли по итогам электронного голосования, хотя лидировали по итогам бумажного. Официально было объявлено, что доказательств фальсификации результатов онлайн-голосования обнаружить не удалось.

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