ФСБ: украинский военный корабль движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет

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Корабль «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

По данным спецслужбы, утром 9 декабря корабль вышел из порта Мариуполь и двинулся в сторону Керченского пролива. При этом Украина не подавала заявок на прохождение пролива.

Береговая охрана погранслужбы ФСБ предупредила корабль о необходимости подачи заявки. «Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует», — сообщили в российской спецслужбе.

«В настоящее время „Донбасс“ находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», — заявили в ФСБ.

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