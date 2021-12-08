Верховный суд признал законным президентский указ, которым засекретили сведения о причастных к репрессиям сотрудниках НКВД

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Верховный суд РФ признал законными положения президентского указа, на основании которых засекречена информация о сотрудниках НКВД, причастных к репрессиям.

Такое решение, сообщает корреспондент «Новой газеты», было принято на заседании Верховного суда 8 декабря, где рассматривался иск историка Сергея Прудовского.

Историк, занимающийся массовыми репрессиями против бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги, просил признать незаконными положения указа № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» от 30.11.1995 года.

Прудовский указывал, что президентский указ составлен так, что позволяет отнести работавших в НКВД к сотрудникам контрразведки, чьи личные данные не подлежат разглашению.

Сотрудники ФСБ, представлявшие президента при рассмотрении этого дела в Верховном суде, настаивали, что отмена положений указа ставит под угрозу обороноспособность страны.

На основании указа № 1203 управления ФСБ по Ивановской и Тульской области отказались предоставить Сергею Прудовскому доступ к архивам НКВД за 1937-1938 годы, объявив, что раскрытие имен сотрудников может «повлечь разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды», напоминает «Новая газета». Прудовский добивался раскрытия имен сотрудников НКВД, причастных к делу Татьяны Кулик, расстрелянной как «японская шпионка» в 1937 году. Кулик была посмертно реабилитирована, ее дело рассекретили в 2019 году.

Прудовский вместе с другими истцами ранее оспаривал в Верховном суде запрет на доступ к архивной информации об осужденных и впоследствии не реабилитированных сотрудниках НКВД. Суд ему отказал.

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