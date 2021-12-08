Великобритания присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Великобритания присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

По словам Джонсона, на Игры не поедут ни министры британского правительства, ни какие бы то ни было официальные лица.

При этом премьер подчеркнул, что власти Великобритании выступают против спортивного бойкота Игр, так как это «не имеет смысла».

Ранее о дипломатическом бойкоте Олимпиады объявили США и Австралия. Власти этих стран связали свои действия с преследованием уйгуров в Синьцзяне. Китай объявил действия США «политической манипуляцией», отметив, что приглашений американским чиновникам в любом случае никто не направлял.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!