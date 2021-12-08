Байден анонсировал переговоры НАТО с Россией и пообещал не отправлять американские войска в Украину

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США начали подготовку к переговорам стран НАТО с Россией. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает CNN.

«Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне, не только с нами, но как минимум с четырьмя нашими главными союзниками по НАТО, и с Россией», — заявил Байден.

На встрече планируется обсудить обеспокоенность России по поводу расширения НАТО на восток и меры по снижению напряженности на «восточном фронте», уточнил президент США.

Он подчеркнул, что США не будут отправлять свои войска в Украину, если на нее нападет Россия. Вместо этого американские власти ответят санкциями, каких Путин «еще не видел».

«Это [ввод войск США в Украину] не рассматривается. У нас есть моральные и юридические обязательства перед нашими союзниками по НАТО, если они подвергнутся нападению. Это обязательство не распространяется на Украину», — сказал Байден.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. На них обсуждалось в основном наращивание российских войск вблизи границ Украины. Байден предупредил Путина о «решительных экономических и иных мерах» в случае вторжения России в Украину. Путин ответил, что НАТО предпринимает «опасные попытки освоения украинской территории», и потребовал гарантий, исключающих расширение блока на восток.

Госдепартамент США заявлял, что в случае военной агрессии против Украины Россия столкнется с санкциями, которые будут означать полную изоляцию страны от мировой финансовой системы

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